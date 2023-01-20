Нидерланды направят Украине две пусковые установки Patriot
Нидерланды отправят в Украину две пусковые установки зенитной системы Patriot и ряд ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Нидерланды предоставят Украине одну батарею Patriot, состоящую обычно из 8 пусковых установок.
Однако в письме министра обороны Ндерландов Кайс Оллонгрен говорится о предоставлении Киеву лишь двух пусковых установок зенитной системы Patriot.
"Нидерланды поставляют Украине две пусковые установки зенитной системы Patriot и ряд ракет. Кроме того, 65 военнослужащих морской пехоты будут обучать двумя партиями около 200 украинских военных пользоваться системой", - говорится в ее письме Палаты представителей.
Она также подчеркнула, что этим Нидерланды отвечают на упорный призыв президента Зеленского обеспечить лучшую противовоздушную защиту против атак России с помощью ракет и беспилотников на украинские города и энергоснабжение.
" Это политический сигнал для России, что кабинет министров решительно настроен продолжать поддерживать Украину", – сказала Оллонгрен.
Напомним, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что его страна присоединилась к поставкам Patriot в Украину.
Оллонгрен также заявила, что Нидерланды готовы оплатить танки Leopard, которые будут отправлены в Украину в рамках коалиции европейских союзников и НАТО.
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