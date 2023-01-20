ua ru
Пт, 20 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Нидерланды направят Украине две пусковые установки Patriot

Новина українською →
Нидерланды, Пятница 20 января 2023 20:34
Нидерланды направят Украине две пусковые установки Patriot Фото: министр обороны Ндерландов Кайса Оллонгрен (flickr.com roel1943)
Автор: Карина Левицкая

Нидерланды отправят в Украину две пусковые установки зенитной системы Patriot и ряд ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Нидерланды предоставят Украине одну батарею Patriot, состоящую обычно из 8 пусковых установок.

Однако в письме министра обороны Ндерландов Кайс Оллонгрен говорится о предоставлении Киеву лишь двух пусковых установок зенитной системы Patriot.

"Нидерланды поставляют Украине две пусковые установки зенитной системы Patriot и ряд ракет. Кроме того, 65 военнослужащих морской пехоты будут обучать двумя партиями около 200 украинских военных пользоваться системой", - говорится в ее письме Палаты представителей.

Она также подчеркнула, что этим Нидерланды отвечают на упорный призыв президента Зеленского обеспечить лучшую противовоздушную защиту против атак России с помощью ракет и беспилотников на украинские города и энергоснабжение.

" Это политический сигнал для России, что кабинет министров решительно настроен продолжать поддерживать Украину", – сказала Оллонгрен.

Напомним, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что его страна присоединилась к поставкам Patriot в Украину.

Оллонгрен также заявила, что Нидерланды готовы оплатить танки Leopard, которые будут отправлены в Украину в рамках коалиции европейских союзников и НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский допомога армії Военная помощь
NEWS
США призвали Украину воздержаться от нового наступления, - Reuters
США призвали Украину воздержаться от нового наступления, - Reuters
DAILY
Хатия Деканоидзе: Победа Украины – это могила Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Хатия Деканоидзе: Победа Украины – это могила Путина