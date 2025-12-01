Нідерланди направлять ще 250 мільйонів євро на американську зброю для України

Відомо, що дані кошти надійдуть в межах ініціативи НАТО щодо закупівлі американської зброї для України.

Перед зустріччю зі своїми колегами з ЄС у Брюсселі міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс наголосив, що ці кошти будуть спрямовані на зміцнення оборони України від російських авіаударів.

"Ми щодня бачимо потужні авіаудари по Україні. Єдиний спосіб допомогти їм у стислі терміни - це поставити американські запаси", - заявив Брекельманс.

Фінансування здійснюватиметься у рамках Списку пріоритетних вимог України (PURL), який дозволяє європейським та канадським союзникам НАТО купувати озброєння та військову техніку у США на користь України.

Очікується, що додаткові постачання американської зброї допоможуть Україні зміцнити оборону від повітряних атак та забезпечити більш ефективний захист своїх міст і цивільного населення.