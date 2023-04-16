Нідерланди надають 100 млн євро для допомоги аграрному бізнесу України

Нідерланди нададуть 100 мільйонів євро для фінансування ферм в Україні та на закупівлю генераторів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NL Times.
За її словами, це допоможе не лише українському агросектору. Підтримка також буде корисною для глобальної продовольчої безпеки, оскільки Україна експортує багато зерна.
Нагадаємо, днями уряд Нідерландів оприлюднив список військової допомоги Україні, яка надходила з минулого року.
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