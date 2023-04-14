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Нідерланди опублікували список всієї обіцяної допомоги Україні: що в ньому

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П'ятниця 14 квітня 2023 16:18
Нідерланди опублікували список всієї обіцяної допомоги Україні: що в ньому Фото: Нідерланди опублікували список усієї обіцяної допомоги Україні (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Нідерландів оприлюднив список військової допомоги Україні, яка надходила з минулого року. У списках вказані як отримані одиниці техніки, так і ті, що планують передати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Нідерландів.

До списку увійшли:

  • Танки Т-72 - 45 одиниць;
  • Броньовані гусеничні машини YPR - 196 одиниць;
  • Танки Leopard 1 спільно з Данією і Німеччиною - не менше 100 одиниць;
  • Самохідні гаубиці PzH 2000 - 8 одиниць і 120-мм міномети;
  • Дві пускові установки ЗРК Patriot з ракетами;
  • Мобільні зенітні гарматні системи MR-2 (100 одиниць);
  • Ракети і ракетні комплекси протиповітряної оборони, такі як Stinger;
  • Кораблі - шість одиниць;
  • Два міношукачі класу Alkmaar.

Крім цього, Амстердам передав індивідуальну зброю, боєприпаси, різні типи дронів, прилади нічного бачення, понтонні системи та мости, польові шпиталі та кухні, намети, обладнання для розмінування. Особисте спорядження: одяг, шоломи, бронежилети та пайки.

Нідерланди також передали товари медичного призначення - аптечки та ліки.

Нагадаємо, МЗС Нідерландів закликало посилювати підтримку України та санкційний тиск на РФ.

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