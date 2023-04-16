Нидерланды предоставляют 100 млн евро для помощи аграрному бизнесу Украины

Нидерланды предоставят 100 миллионов евро для финансирования ферм в Украине и на закупку генераторов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NL Times.
По ее словам, это поможет не только украинскому агросектору. Поддержка также будет полезна глобальной продовольственной безопасности, поскольку Украина экспортирует много зерна.
Напомним, на днях правительство Нидерландов обнародовало список поступившей с прошлого года военной помощи Украине.
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