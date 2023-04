Нідерланди надають 100 млн євро для допомоги аграрному бізнесу України

Міністр зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва повідомила, що Нідерланди нададуть 100 мільйонів євро Україні через Світовий банк.

"40 мільйонів євро буде використано спеціально для сільськогосподарських підприємств, щоб вони могли купити зерно або замінити зламану сільськогосподарську техніку цього сезону... Ці підприємства просто візьмуть позику в місцевому банку, але оскільки банки там, природно, зараз не бажають, буде гарантія, що банк поверне свої гроші в будь-який час. Тоді банк також більш схильний робити кредит швидше", - повідомила міністр.

Since Russia's invasion of Ukraine, The Netherlands has remained committed to helping the Ukrainian people. This week we contributed EUR 40 million to the @Worldbank's @IFC_org. This provides Ukraine's farmers access to finance, and ensures more food security. pic.twitter.com/RAADTZOQK3