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Нідерланди надають 100 млн євро для допомоги аграрному бізнесу України

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Нідерланди, Неділя 16 квітня 2023 16:21
Нідерланди надають 100 млн євро для допомоги аграрному бізнесу України Фото: міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Нідерландів Ліше Шрайнемахер (flickr.com ministeriebz)
Автор: Каріна Левицька

Нідерланди нададуть 100 мільйонів євро для фінансування ферм в Україні та на закупівлю генераторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NL Times.

Міністр зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва повідомила, що Нідерланди нададуть 100 мільйонів євро Україні через Світовий банк.

"40 мільйонів євро буде використано спеціально для сільськогосподарських підприємств, щоб вони могли купити зерно або замінити зламану сільськогосподарську техніку цього сезону... Ці підприємства просто візьмуть позику в місцевому банку, але оскільки банки там, природно, зараз не бажають, буде гарантія, що банк поверне свої гроші в будь-який час. Тоді банк також більш схильний робити кредит швидше", - повідомила міністр.

За її словами, це допоможе не лише українському агросектору. Підтримка також буде корисною для глобальної продовольчої безпеки, оскільки Україна експортує багато зерна.

Решта коштів призначена не лише на закупівлю генераторів, а й на такі цілі, як ремонт доріг. Очікується, що генератори знадобляться не раніше наступної зими, тому їх доставлять восени.

Нагадаємо, днями уряд Нідерландів оприлюднив список військової допомоги Україні, яка надходила з минулого року.

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