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Нидерланды предоставляют 100 млн евро для помощи аграрному бизнесу Украины

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Нидерланды, Воскресенье 16 апреля 2023 16:21
Нидерланды предоставляют 100 млн евро для помощи аграрному бизнесу Украины Фото: министр внешней торговли и развития Нидерландов Лише Шрайнемахер (flickr.com ministeriebz)
Автор: Карина Левицкая

Нидерланды предоставят 100 миллионов евро для финансирования ферм в Украине и на закупку генераторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NL Times.

Министр внешней торговли и развития сотрудничества сообщила, что Нидерланды предоставят 100 миллионов евро Украине через Всемирный банк.

"40 миллионов евро будет использовано специально для сельскохозяйственных предприятий, чтобы они могли купить зерно или заменить сломанную сельскохозяйственную технику этого сезона... Эти предприятия просто возьмут ссуду в местном банке, но поскольку банки там, естественно, сейчас не желают, будет гарантия, что банк вернет свои деньги в любое время. Тогда банк также склонен делать кредит быстрее", - сообщила министр.

По ее словам, это поможет не только украинскому агросектору. Поддержка также будет полезна глобальной продовольственной безопасности, поскольку Украина экспортирует много зерна.

Остальные средства предназначены не только на закупку генераторов, но и на такие цели, как ремонт дорог. Ожидается, что генераторы пригодятся не ранее следующей зимы, поэтому их доставят осенью.

Напомним, на днях правительство Нидерландов обнародовало список поступившей с прошлого года военной помощи Украине.

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