Нидерланды предоставляют 100 млн евро для помощи аграрному бизнесу Украины

Министр внешней торговли и развития сотрудничества сообщила, что Нидерланды предоставят 100 миллионов евро Украине через Всемирный банк.

"40 миллионов евро будет использовано специально для сельскохозяйственных предприятий, чтобы они могли купить зерно или заменить сломанную сельскохозяйственную технику этого сезона... Эти предприятия просто возьмут ссуду в местном банке, но поскольку банки там, естественно, сейчас не желают, будет гарантия, что банк вернет свои деньги в любое время. Тогда банк также склонен делать кредит быстрее", - сообщила министр.

