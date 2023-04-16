Нидерланды предоставляют 100 млн евро для помощи аграрному бизнесу Украины

Нидерланды предоставят 100 миллионов евро для финансирования ферм в Украине и на закупку генераторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NL Times .

Министр внешней торговли и развития сотрудничества сообщила, что Нидерланды предоставят 100 миллионов евро Украине через Всемирный банк.

"40 миллионов евро будет использовано специально для сельскохозяйственных предприятий, чтобы они могли купить зерно или заменить сломанную сельскохозяйственную технику этого сезона... Эти предприятия просто возьмут ссуду в местном банке, но поскольку банки там, естественно, сейчас не желают, будет гарантия, что банк вернет свои деньги в любое время. Тогда банк также склонен делать кредит быстрее", - сообщила министр.

Since Россия's invasion of Ukraine, The Netherlands haremained committed к helping ukrainian people. Этот период был создан EUR 40 миллионов к @Worldbank 's @IFC_org . Эти предоставляют Ukraine's farmers access to finance, and ensures more food security. pic.twitter.com/RAADTZOQK3 — Liesje Schreinemacher (@LSchreinemacher) 15 апреля 2023

По ее словам, это поможет не только украинскому агросектору. Поддержка также будет полезна глобальной продовольственной безопасности, поскольку Украина экспортирует много зерна.

Остальные средства предназначены не только на закупку генераторов, но и на такие цели, как ремонт дорог. Ожидается, что генераторы пригодятся не ранее следующей зимы, поэтому их доставят осенью.

Напомним, на днях правительство Нидерландов обнародовало список поступившей с прошлого года военной помощи Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.