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Нідерланди можуть депортувати росіян, які тікали від мобілізації: що відомо

Фото: держсекретар Нідерландів Ерік Ван дер Бург (vvd.nl)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 29 грудня, держсекретар Нідерландів Ерік Ван дер Бург заявив, що росіяни, які втекли до Нідерландів через російську мобілізацію, більше не мають права "автоматично залишатись в країні".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.NL.

Проте зараз, за словами держсекретаря, ситуація зовсім інша, адже сьогодні міністр оборони Росії Сергій Шойгу вкотре оголосив про завершення мобілізації в Росії.

Наразі, в країні ще приймають рішення з приводу

Нагадаємо, за даними Генштабу України, у російській армії значно зростає кількість дезертирів.

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Мобілізація в Росії