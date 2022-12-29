Нідерланди можуть депортувати росіян, які тікали від мобілізації: що відомо

Сьогодні, 29 грудня, держсекретар Нідерландів Ерік Ван дер Бург заявив, що росіяни, які втекли до Нідерландів через російську мобілізацію, більше не мають права "автоматично залишатись в країні".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.NL.
Проте зараз, за словами держсекретаря, ситуація зовсім інша, адже сьогодні міністр оборони Росії Сергій Шойгу вкотре оголосив про завершення мобілізації в Росії.
Наразі, в країні ще приймають рішення з приводу
Нагадаємо, за даними Генштабу України, у російській армії значно зростає кількість дезертирів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.