Нидерланды могут депортировать сбежавших от мобилизации россиян: что известно

Сегодня, 29 декабря, госсекретарь Нидерландов Эрик Ван дер Бург заявил, что бежавшие в Нидерланды россияне из-за российской мобилизации больше не имеют права "автоматически оставаться в стране".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.NL.
Однако сейчас, по словам госсекретаря, ситуация совсем другая, ведь сегодня министр обороны России Сергей Шойгу в очередной раз объявил о завершении мобилизации в России.
В стране еще принимают решение по поводу
Напомним, по данным Генштаба Украины, в российской армии значительно увеличивается количество дезертиров.
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