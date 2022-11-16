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До Шенгенської зони увійдуть ще три європейські країни

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Брюссель, Середа 16 листопада 2022 13:56
До Шенгенської зони увійдуть ще три європейські країни Фото: Болгарія, Румунія та Хорватія увійдуть до Шенгенської зони (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Єврокомісія рекомендувала Раді ЄС без подальших зволікань ухвалити необхідні рішення, щоб Болгарія, Румунія та Хорватія стали повноправними членами Шенгенської зони вільного пересування.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву Єврокомісії.

"Протягом багатьох років ці держави-члени вносили значний внесок у нормальне функціонування Шенгенської зони, у тому числі під час пандемії та зовсім недавно, коли зіткнулися з безпрецедентними наслідками війни в Україні", - йдеться у повідомленні.

У Єврокомісії нагадали, що Болгарія та Румунія успішно завершили процес оцінки Шенгенської зони у 2011 році. Єврорада визнала завершення процесу оцінки у двох окремих висновках Ради, але рішення про скасовування внутрішніх кордонів не приймалося більше 11 років.

Згідно з повідомленням, 8 грудня Рада юстиції та внутрішніх справ проголосує за повну участь Болгарії, Румунії та Хорватії у Шенгенській зоні без внутрішнього прикордонного контролю.

Шенгенська зона вільного пересування сьогодні включає 26 держав (усі держави-члени ЄС, окрім Болгарії, Хорватії, Кіпру, Ірландії та Румунії, а також країни, що не входять до ЄС, Норвегії, Ісландії, Швейцарії та Ліхтенштейну).

Нагадаємо, Європейський парламент схвалив скасування внутрішнього прикордонного контролю між Шенгенською зоною вільного пересування та Хорватією. Очікується, що країна увійде до Шенгенської зони до кінця року.

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