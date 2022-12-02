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Нидерланды намерены блокировать вступление Болгарии в Шенген: в чем причина

Новина українською →
Амстердам, Пятница 02 декабря 2022 22:40
Нидерланды намерены блокировать вступление Болгарии в Шенген: в чем причина Фото: Нидерланды намерены блокировать вступление Болгарии в Шенген (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Нидерланды намерены заблокировать вступление Болгарии в Шенгенскую зону. По мнению правительства, страна еще не соответствует всем необходимым условиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Болгария, возможно, будет готова вступить в Шенген в 2023 году. По его словам, до сих пор есть опасения по поводу пограничного контроля.

"Теоретически вы рискуете, что через такую ​​страну начнется миграционный поток. Мы хотим исключить возможность незаконного пересечения границы между Турцией и Шенгенской зоной с купюрой в 50 евро", - отметил он.

На следующей неделе министры ЕС должны единогласно договориться о приеме новых стран. Так что, даже если Нидерланды будут единственными, кто проголосует против, решение не будет принято. Пока неясно, будет ли допуск трех стран в Шенген рассматриваться по отдельности, или пакетом. В таком случае отказ Болгарии может иметь последствия и для двух других стран.

Вступление в Шенген Румынии и Хорватии страна намерена одобрить. Расширение Шенгенской зоны включено в повестку заседания министров внутренних дел ЕС 8 декабря. Большинство стран уже приняли решение.

Напомним, Европейский парламент одобрил отмену внутреннего пограничного контроля между Шенгенской зоной свободного передвижения и Хорватией. Ожидается, что страна войдет в Шенгенскую зону до конца года.

Также мы писали, что Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС без дальнейших промедлений принять необходимые решения, чтобы Болгария, Румыния и Хорватия стали полноправными членами Шенгенской зоны свободного передвижения.

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