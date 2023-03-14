Нідерланди про літаки для України: зараз йдуть дебати щодо найкращої платформи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Нідерландів Кайсу Оллонгрен на пресконференції .

Так, за її словами, партнери ведуть дебати, щоб знайти найкращу платформу для ППО.

"Ми маємо думати про ППО і зараз, і на майбутнє. Це має бути зваженим рішенням союзників... І ця дискусія у процесі, як і більшість питань. Краще ці дебати проводити за закритими дверима і це фаза, на якій ми перебуваємо зараз", - сказала Оллонгрен.

Нагадаємо, прем'єр Нідерландів Марк Рютте зазначав, що передача Україні винищувачів F-16 буде наступним кроком, але поки багато країн вагається через позицію США.

Окрім того, Нідерланди та Чехія будуть спільно виробляти мобільні системи ППО для підтримки України.

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