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Нідерланди про літаки для України: зараз йдуть дебати щодо найкращої платформи

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Вівторок 14 березня 2023 18:23
Нідерланди про літаки для України: зараз йдуть дебати щодо найкращої платформи Фото: міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міжнародні союзники ведуть дебати щодо типу літаків, які слід передати Україні для посилення протиповітряної оборони країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Нідерландів Кайсу Оллонгрен на пресконференції.

Так, за її словами, партнери ведуть дебати, щоб знайти найкращу платформу для ППО.

"Ми маємо думати про ППО і зараз, і на майбутнє. Це має бути зваженим рішенням союзників... І ця дискусія у процесі, як і більшість питань. Краще ці дебати проводити за закритими дверима і це фаза, на якій ми перебуваємо зараз", - сказала Оллонгрен.

Нагадаємо, прем'єр Нідерландів Марк Рютте зазначав, що передача Україні винищувачів F-16 буде наступним кроком, але поки багато країн вагається через позицію США.

Окрім того, Нідерланди та Чехія будуть спільно виробляти мобільні системи ППО для підтримки України.

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