Нідерланди про літаки для України: табу немає, але запитів ще не було

Сьогодні, 30 січня, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що в них немає табу на постачання винищувачів F-16 для України, проте наголосив, що жодних заявок про це вони не отримували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS .

Під час спільної прес-конференції з президентом Франції Еммануелем Макроном

"Поставок немає, запитів теж немає", - сказав прем'єр-міністр Нідерландів.

Своєю чергою Макрон також не виключив постачання винищувачів Україні, наголосивши, що немає нічого забороненого в цьому.

Нагадаємо, сьогодні Польща офіційно оголосила про готовність передати Україні літаки F-16. Проте для цього є деякі умови.

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