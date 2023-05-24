UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нідерланди хочуть якнайшвидше розпочати навчання українських пілотів на F-16

Фото: Кайса Оллонгрен, голова Міноборони Нідерландів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Влада Нідерландів розраховує, що навчання українських пілотів на винищувачах F-16 почнеться якнайшвидше.

Про це йдеться в листі міністра оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен до парламенту, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Нідерланди хочуть якнайшвидше організувати підготовку українських пілотів на F-16", - наводить видання зміст листа.

При цьому у листі міністра наголошується, що навчання координуватиметься з Бельгією, Данією та Великою Британією, і до нього можуть приєднатися інші країни.

Навчання українських пілотів на F-16

Зазначимо, що минулого тижня президент США Джо Байден підтримав навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16. Після цього інші союзники заявили про плани допомогти реалізувати таку ініціативу.

При цьому, за інформацією ЗМІ, такі тренування українських пілотів можуть тривати чотири місяці. Таку оцінку сформували ВПС США, коли українці приїжджали до Сполучених Штатів для занять на льотному тренажері.

Раніше радник радник міністра оборони України Юрій Сак заявляв, що Нідерланди можуть стати першою країною, яка надасть Україні F-16.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
F-16Допомога УкраїніВійськова допомогаВійна Росії проти України