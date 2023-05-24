Нидерланды хотят как можно скорее начать обучение украинских пилотов на F-16

"Нидерланды хотят как можно скорее организовать подготовку украинских пилотов на F-16", - приводит издание содержание письма.

При этом в письме министра отмечается, что обучение будет координироваться с Бельгией, Данией и Великобританией, и к нему могут присоединиться другие страны.

Обучение украинских пилотов на F-16

Отметим, что на прошлой неделе президент США Джо Байден поддержал обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16. После этого другие союзники заявили о планах помочь реализовать подобную инициативу.

При этом, по информации СМИ, такие тренировки украинских пилотов могут продлиться четыре месяца. Такую оценку якобы сформировали ВВС США, когда украинцы приезжали в Соединенные Штаты для занятий на летном тренажере.

Ранее советник советник министра обороны Украины Юрий Сак заявлял о том, что Нидерланды могут стать первой страной, которая предоставит Украине F-16.