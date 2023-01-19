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Нидерланды готовы оплатить танки Leopard для Украины

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Четверг 19 января 2023 20:57
Нидерланды готовы оплатить танки Leopard для Украины Фото: министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Нидерланды готовы оплатить танки Leopard, отправленные в Украину в рамках коалиции европейских союзников и НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен отметила, что страна ранее оплачивала отправку в Киев советских танков Т-72 из Чехии, и этот подход можно воспроизвести для танков немецкого производства Leopard.

"Это то, что мы готовы сделать", - сказала она.

Оллонгрен добавила, что Польша и Финляндия объявили о готовности отправить в Украину танки Leopard в составе коалиции. Все такие шаги потребуют разрешения Берлина.

"Мы все ждем услышать позицию Германии по этому поводу, но я сторонник того, чтобы попытаться найти решение и отправить танки в Украину", - подчеркнула министр.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что канцлер Германии Олаф Шольц может согласиться на передачу Украине танков Leopard 2 только если США, в свою очередь, будут поставлять Abrams.

В ходе Всемирного экономического форума Шольц уклонился от ответа на вопрос о танках Leopard для ВСУ, но заверил, что его страна продолжит поддерживать Украину.

Более подробно о возможных поставках немецких "Леопардов" Украине можете узнать вматериале РБК-Украина.

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