Нидерланды готовы оплатить танки Leopard для Украины

Нидерланды готовы оплатить танки Leopard, отправленные в Украину в рамках коалиции европейских союзников и НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен отметила, что страна ранее оплачивала отправку в Киев советских танков Т-72 из Чехии, и этот подход можно воспроизвести для танков немецкого производства Leopard.

"Это то, что мы готовы сделать", - сказала она.

Оллонгрен добавила, что Польша и Финляндия объявили о готовности отправить в Украину танки Leopard в составе коалиции. Все такие шаги потребуют разрешения Берлина.

"Мы все ждем услышать позицию Германии по этому поводу, но я сторонник того, чтобы попытаться найти решение и отправить танки в Украину", - подчеркнула министр.