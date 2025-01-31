Нідерланди допоможуть підготувати 26 українців для обслуговування винищувачів F-16

Як повідомляється, технічні фахівці несуть відповідальність за винищувачі перед вильотом і після повернення на базу. Їхнє навчання буде організовано на авіабазі й триватиме до кінця квітня. Де розташована ця авіабаза, не уточнюється.

"Відповідальність за остаточні перевірки несуть керівники бригад. Після запуску та завершення всіх перевірок він або вона виймає запобіжні штифти, серед іншого, шасі та паливні баки. Після цього F-16 може виїхати з укриття і злетіти. Навіть після повернення керівники екіпажу приймають літак у пілота", - пише пресслужба відомства.

Зазначається, що Нідерланди виступили з ініціативою сприяти навчанню наземного персоналу F-16. Міністерство оборони не бере участі в самих навчаннях.

Раніше Нідерланди оголосили, що передадуть Україні 24 F-16. Українських пілотів готують, в тому числі, через Європейський навчальний центр F-16 у Румунії. Для цього задіяно 18 голландських F-16.