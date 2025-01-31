Нидерланды помогут подготовить 26 украинцев для обслуживания истребителей F-16

Как сообщается, технические специалисты несут ответственность за истребители перед вылетом и после возвращения на базу. Их обучение будет организовано на авиабазе и продлится до конца апреля. Где находится эта авиабаза, не уточняется.

"Ответственность за окончательные проверки несут руководители бригад. После запуска и завершения всех проверок он или она вынимает предохранительные штифты, среди прочего, шасси и топливные баки. После этого F-16 может выйти из укрытия и взлететь. Даже после возвращения руководители экипажа принимают самолет у пилота", - пишет пресс-служба ведомства.

Отмечается, что Нидерланды выступили с инициативой способствовать обучению наземного персонала F-16. Министерство обороны не участвует в самих учениях.

Ранее Нидерланды объявили, что передадут Украине 24 F-16. Украинских пилотов готовят, в том числе, через Европейский учебный центр F-16 в Румынии. Для этого задействовано 18 голландских F-16.