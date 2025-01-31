Нидерланды помогут подготовить 26 украинцев для обслуживания истребителей F-16

Нидерландов примут участие в подготовке 26 украинцев на должности так называемых руководителей экипажа самолетов F-16. Обучение продлится до конца января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Нидерландов.
Как сообщается, технические специалисты несут ответственность за истребители перед вылетом и после возвращения на базу. Их обучение будет организовано на авиабазе и продлится до конца апреля. Где находится эта авиабаза, не уточняется.
"Ответственность за окончательные проверки несут руководители бригад. После запуска и завершения всех проверок он или она вынимает предохранительные штифты, среди прочего, шасси и топливные баки. После этого F-16 может выйти из укрытия и взлететь. Даже после возвращения руководители экипажа принимают самолет у пилота", - пишет пресс-служба ведомства.
Отмечается, что Нидерланды выступили с инициативой способствовать обучению наземного персонала F-16. Министерство обороны не участвует в самих учениях.
Ранее Нидерланды объявили, что передадут Украине 24 F-16. Украинских пилотов готовят, в том числе, через Европейский учебный центр F-16 в Румынии. Для этого задействовано 18 голландских F-16.
Напомним, в 2023 году Великобритания и Нидерланды заявили о готовности США одобрить обучение украинских пилотов на истребителях F-16.
Позже США заявили, что Вашингтон готов дать согласие на передачу Украине боевых самолетов при условии, что они не будут применяться для ударов по территории России. После этого ряд стран начали приобщаться к обучению украинских пилотов.
Уже в августе 2024 года стало официально известно, что в Украину прибыли истребители F-16. Первые самолеты передали Нидерланды и Дания. В частности стало известно, что Бельгия передаст 30 истребителей до конца 2028 года.
Недавно посольство Великобритании в Украине рассказало, что 200 украинских авиаторов прошли базовую подготовку к полетам на истребителях F-16 на территории Британии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.