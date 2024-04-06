F-16 для України. У Нідерландах розповіли, коли та скільки літаків передадуть ЗСУ
Нідерланди планують передати Україні понад 20 винищувачів F-16. Перші постачання мають початися вже цього року.
Про це сказала міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
"Загалом ми збираємося передати 24 винищувачі F-16. Вони будуть передані Україні, як тільки все буде готово. Цей момент залежить від підготовки українських пілотів і технічного персоналу, а також, звісно, від інфраструктури", - зазначила нідерландський міністр.
За її словами, передача винищувачів українським військовим - це спільна робота з Данією, США, Україною та іншими країнами.
"Це важко, це складно, але це станеться. Наша коаліція сподівається, що вже цього літа ми зможемо почати постачання винищувачів F-16, спочатку данських, а потім і нідерландських", - додала Оллонґрен.
Крім того, нідерландський міністр прокоментувала чутки про те, що вона разом з прем'єром Марком Рютте особисто просили США допомогти Україні з F-16.
"Скажімо, ми обговорювали всі можливості з нашими партнерами та друзями. На мою думку, має значення те, що ми разом із США й Данією змогли ухвалити це рішення. Відтоді ми дуже наполегливо працювали, щоб забезпечити його виконання", - резюмувала вона.
F-16 для України
Минулого року Данія та Нідерланди пообіцяли надати Україні декілька десятків винищувачів F-16. Але для передачі винищувачів Україні потрібно було спочатку навчити пілотів, обслуговуючий персонал, а також підготувати необхідну інфраструктуру на українській території.
Як заявляв речник Повітряних сил України Ілля Євлаш, поява винищувачів F-16 в Україну буде несподіванкою для ворога. Сьогодні дві групи українських пілотів перебувають на одному з завершальних етапів навчання.
Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг попереджав, що літаки F-16, як і будь-яка зброя, не стануть "срібною кулею" у війні України з РФ. Але, за його словами, ці винищувачі будуть важливими на полі бою.
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