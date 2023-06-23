UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нідерланди додатково обмежать експорт чипів до Китаю

Фото: Нідерланди обмежать постачання чипів ASML до Китаю (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Нідерланди збираються додатково обмежити постачання чипів та мікросхем до Китаю. Обмеження планують оприлюднити 30 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Уряд Нідерландів планує опублікувати нові правила експортного контролю, які обмежуватимуть експорт мікросхем до Китаю. Мова йде про продукти нідерландської компанії

, який зможуть використовувати й інші члени ЄС, не пізніше 30 червня або в перший тиждень липня.

На нові обмеження відреагував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Він нагадав, що ЄС в одинадцятому пакеті санкцій проти Росії запровадив механізми протидії обходу санкцій через треті країни.

Санкції ЄС проти Росії

Нагадаємо, Європейський союз за російську агресію проти України запровадив вже 11 пакетів економічних санкцій. Сьогодні набув чинності останній пакет.

Нові санкції продовжують попередні, обмежують експорт товарів подвійного вжитку, які РФ може використовувати для виробництва зброї. Також до санкційного списку потрапили нові російські оборонні компанії.

Крім того, ЄС обмежує лазівки, які Росія використовує для обходу запроваджених санкцій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКитайАндрій ЄрмакОфіс президентаСанкції проти Росії