Нидерланды дополнительно ограничат экспорт чипов в Китай

Нидерланды собираются дополнительно ограничить поставки чипов и микросхем в Китай. Ограничения планируют обнародовать 30 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Правительство Нидерландов планирует опубликовать новые правила экспортного контроля, которые будут ограничивать экспорт микросхем в Китай. Речь идет о продуктах нидерландской компании
, который могут использовать и другие члены ЕС, не позднее 30 июня или в первую неделю июля.
На новые ограничения отреагировал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он напомнил, что ЕС в одиннадцатом пакете санкций против России ввел механизмы противодействия обходу санкций через третьи страны.
Напомним, Европейский союз за российскую агрессию против Украины ввел уже 11 пакетов экономических санкций. Сегодня вступил в силу последний пакет.
Новые санкции продолжают предыдущие, ограничивают экспорт товаров двойного потребления, которые РФ может использовать для производства оружия. Также в санкционный список попали новые российские оборонные компании.
Кроме того, ЕС ограничивает лазейки, используемые Россией для обхода введенных санкций.
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