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Нідерланди додатково обмежать експорт чипів до Китаю

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Амстердам, П'ятниця 23 червня 2023 12:14
Нідерланди додатково обмежать експорт чипів до Китаю Фото: Нідерланди обмежать постачання чипів ASML до Китаю (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Нідерланди збираються додатково обмежити постачання чипів та мікросхем до Китаю. Обмеження планують оприлюднити 30 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Уряд Нідерландів планує опублікувати нові правила експортного контролю, які обмежуватимуть експорт мікросхем до Китаю. Мова йде про продукти нідерландської компанії ASML Holding NV.

За даними видання, у самому документі не будуть згадувати Китай чи ASML, але обмеження будуть спрямовані на них.

Уряд Нідерландів планує опублікувати документ, який зможуть використовувати й інші члени ЄС, не пізніше 30 червня або в перший тиждень липня.

На нові обмеження відреагував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Він нагадав, що ЄС в одинадцятому пакеті санкцій проти Росії запровадив механізми протидії обходу санкцій через треті країни.

Санкції ЄС проти Росії

Нагадаємо, Європейський союз за російську агресію проти України запровадив вже 11 пакетів економічних санкцій. Сьогодні набув чинності останній пакет.

Нові санкції продовжують попередні, обмежують експорт товарів подвійного вжитку, які РФ може використовувати для виробництва зброї. Також до санкційного списку потрапили нові російські оборонні компанії.

Крім того, ЄС обмежує лазівки, які Росія використовує для обходу запроваджених санкцій.

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