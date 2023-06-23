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Нидерланды дополнительно ограничат экспорт чипов в Китай

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Амстердам, Пятница 23 июня 2023 12:14
Нидерланды дополнительно ограничат экспорт чипов в Китай Фото: Нидерланды ограничат поставки чипов ASML в Китай (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Нидерланды собираются дополнительно ограничить поставки чипов и микросхем в Китай. Ограничения планируют обнародовать 30 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Правительство Нидерландов планирует опубликовать новые правила экспортного контроля, которые будут ограничивать экспорт микросхем в Китай. Речь идет о продуктах нидерландской компании ASML Holding NV.

По данным издания, в самом документе не будут упоминать Китай или ASML, но ограничения будут направлены на них.

Правительство Нидерландов планирует опубликовать документ, который могут использовать и другие члены ЕС, не позднее 30 июня или в первую неделю июля.

На новые ограничения отреагировал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он напомнил, что ЕС в одиннадцатом пакете санкций против России ввел механизмы противодействия обходу санкций через третьи страны.

Санкции ЕС против России

Напомним, Европейский союз за российскую агрессию против Украины ввел уже 11 пакетов экономических санкций. Сегодня вступил в силу последний пакет.

Новые санкции продолжают предыдущие, ограничивают экспорт товаров двойного потребления, которые РФ может использовать для производства оружия. Также в санкционный список попали новые российские оборонные компании.

Кроме того, ЕС ограничивает лазейки, используемые Россией для обхода введенных санкций.

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