UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нідерланди через шпигунство закривають Російський торговий дім та висилають дипломатів

Фото: міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 18 лютого, Нідерланди вислали з країни російських дипломатів через те, що вони виявились шпигунами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

Вопке Гукстра заявив, що російських дипломатів вислали через те, що

Він зазначив, що Москва наразі затримує видачу віз для нідерландських дипломатів.

Нагадаємо, рік тому Нідерланди також виставили групу російських чиновників за шпигунство. Тоді мова йшла про сімнадцять дипломатів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація