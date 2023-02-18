Нідерланди через шпигунство закривають Російський торговий дім та висилають дипломатів

Сьогодні, 18 лютого, Нідерланди вислали з країни російських дипломатів через те, що вони виявились шпигунами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS .

Він зазначив, що Москва наразі затримує видачу віз для нідерландських дипломатів.

Вопке Гукстра заявив, що російських дипломатів вислали через те, що

Нагадаємо, рік тому Нідерланди також виставили групу російських чиновників за шпигунство. Тоді мова йшла про сімнадцять дипломатів.

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