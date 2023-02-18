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Нидерланды через шпионаж закрывают Российский торговый дом и высылают дипломатов

Фото: министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 18 февраля, Нидерланды выслали из страны российских дипломатов из-за того, что они оказались шпионами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

Вопке Гукстра заявил, что российских дипломатов выслали из-за того, что

Он отметил, что Москва задерживает выдачу виз для нидерландских дипломатов.

Напомним, год назад Нидерланды также выставили группу российских чиновников за шпионаж. Тогда речь шла о семнадцати дипломатах.

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