Нидерланды через шпионаж закрывают Российский торговый дом и высылают дипломатов

Сегодня, 18 февраля, Нидерланды выслали из страны российских дипломатов из-за того, что они оказались шпионами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.
Вопке Гукстра заявил, что российских дипломатов выслали из-за того, что
Он отметил, что Москва задерживает выдачу виз для нидерландских дипломатов.
Напомним, год назад Нидерланды также выставили группу российских чиновников за шпионаж. Тогда речь шла о семнадцати дипломатах.
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