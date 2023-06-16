Бельгія закупить Україні бронемашини M113

Рада міністрів Бельгії затвердила 15-й пакет військової допомоги Україні, у рамках якого наші захисники отримають бронемашини на сумму в 11 мільйонів євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTBF.

В рамках нового пакету оборонне відомство Бельгії надасть Україні бронемашини, які будуть відремонтовані бельгійською промисловістю. Відомо, що Україні буде передано гусеничні бронетранспортери M113, які бельгійська армія зняла з озброєння понад десять років тому.

У Бельгії машини буде відновлено перед відправленням в Україну.

Варто зауважити, що військова допомога від Бельгії є частиною координації між країнами-членами Альянсу, які входять до складу контактної групи по Україні.

"Підтримка України - це не конкуренція між країнами-партнерами, а результат узгодженого підходу, спрямованого на забезпечення найкращого реагування на потреби на місцях. Цей новий пакет допомоги повністю відповідає цій логіці", - розповіла міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер.

Минулого тижня Бельгія повідомила про 14-ий пакет військової допомоги Україні. Він був на суму 32,4 млн євро.

Підтримка України Бельгією

Бельгія підтримує Україну у боротьбі проти російської агресії, надаючи озброєння, гуманітарну допомогу та запроваджуючи санкції проти Росії.

Наприкінці січня Бельгія виділила найбільший пакет військової допомоги для України на 92 млн євро, куди увійшли, зокрема, ракети AMRAAM та кулемети Minimi.

Окрім того, Бельгія висловила готовність навчати українських пілотів на винищувачах F-16. Проте надати літаки Україні вона не може.

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