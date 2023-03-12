Люксембург передав Україні партію броньованих машин швидкої допомоги

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство України в Бельгії .

Зазначається, що вже найближчим часом "швидкі" відправлять на лінію фронту, де вони будуть рятувати життя наших військових, які боронять нашу державу, а також цивільних, які постійно стають жертвами російських атак.

Повідомляється, що акція була реалізована в рамках ініціативи LUkraine asbl "Ukraine is calling", яку підтримало посольством України в Бельгії і Люксембурзі. Метою акції є зібрати 10 млн євро для закупівлі 112 автомобілів швидкої допомоги та пожежних машин.

Зазначимо, що Люксембург вже витратив 16% свого оборонного бюджету на військову допомогу Україні.

До того ж, у Люксембурзі створили компанію, яка займається закупівлею снарядів для РСЗВ "Град" та передає їх для потреб ЗСУ.

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