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В Нидерландах запретили полеты из Британии из-за новой мутации COVID-19

Автор: РБК-Украина

С 20 декабря Нидерланды вводят запрет на пассажирские авиаперевозки из Великобритании. Такое решение было принято в связи с распространением нового штамма коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

В правительстве Нидерландов заявили, что следят за развитием событий с новой мутацией коронавируса и рассматривают дополнительные меры в отношении других видов транспорта.

Также власти не рекомендует гражданам путешествовать без особой надобности.

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Запрет будет действовать до 1 января 2021 года.

Тот же штамм вируса, что и в Великобритании, в Нидерландах обнаружили в начале декабря.

Напомним, 14 декабря Британия обнаружила новую мутацию COVID-19. При этом маловероятно, что разработанные вакцины могут оказаться бесполезными при заражении этим вариантом.

Кроме того, правительство Британии заявило о намерении ввести новый уровень карантина. Четвертый уровень будет означать фактический локдаун для определенных регионов. Новые правила вступают в силу с 20 декабря и могут быть пересмотрены через десять дней.

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