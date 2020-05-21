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В Нидерландах загорелась бывшая АЭС

Новости » Происшествия     21.05.2020 - 15:46
В Нидерландах загорелась бывшая АЭС
Фото: пожарные ликвидируют огонь на АЭС "Додевард" (telegraaf.nl by ROLAND HEITINK)

Огонь охватил крышу здания, причина возгорания не называется

В Нидерландах вспыхнул пожар на выведенной из эксплуатации атомной электростанции "Додевард". Рисков выброса радиации нет.

Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел сегодня утром. Огонь охватил крышу станции. Сообщается, что там могли находиться газовые баллоны. Местные чиновники отрицают возможность утечки радиации.

Согласно правительственным документам, топливные стержни были удалены со станции и вывезены после ее вывода из эксплуатации в 1997 году. АЭС полностью закрыли в 2005 году. Причина возгорания пока не называется.

Голландский эксперт Ян Хаверкамп из Университета Масарика в Брно, Чехия, говорит, что пожар должен быть очень большим, чтобы возникла реальная угроза ядерной опасности. По его словам, крыша "Додеварда"сделана из битума.

"Если он загорается, это не должно быть проблемой для его ликвидирования. Радиация может попасть в атмосферу во время очень сильного жара. Но это происходит только тогда, когда металл плавится при температуре от 1300 до 1800 градусов", - отметил ученый.

Напомним, несколько лет назад загорелась атомная электростанция в Финляндии. В результате инцидента, были отключены оба реактора АЭС в Олкилуото.

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины НидерландыпожарАЭС
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