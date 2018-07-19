В Финляндии произошел пожар на АЭС

В результате пожара отключились два реактора

В Финляндии сегодня, 19 июля, в результате пожара, были отключены оба реактора атомной электростанции в Олкилуото. Об этом сообщает издание Yle.

Как сообщается, никто от пожара не пострадал.

Отмечается, что распространение огня удалось предотвратить.

Вместе с тем, по словам руководителя оператора электросистемы Fingrid Рейма Пяйвинена, подключение первого реактора ожидается в четверг к 22:00, а второго - в течение пятницы.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате крупного пожара в Национальном институте онкологии и радиобиологии в Гаване (Куба) эвакуировали более 100 человек.

Ранее в Мексике, в результате взрывов на фабрике фейерверков, погибли по меньшей мере 19 человек, еще 40 пострадали.