У Нідерландах загорілася колишня АЕС

Фото: пожежні ліквідовують вогонь на АЕС "Додевард" (telegraaf.nl by ROLAND HEITINK)

Вогонь охопив дах будівлі, причина загоряння не називається

У Нідерландах спалахнула пожежа на виведеный з експлуатації атомный електростанції "Додевард". Ризиків викиду радіації немає.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Інцидент стався сьогодні вранці. Вогонь охопив дах станції. Повідомляється, що там могли знаходитися газові балони. Місцеві чиновники заперечують можливість витоку радіації.

Er woedt brand op het dak van de voormalige #kerncentrale in #Dodewaard. We kregen dit filmpje van Herman Haak. https://t.co/fZMCJ8F2SQ pic.twitter.com/w1dk1kwgxK — Omroep Gelderland (@OmroepGLD) May 21, 2020

Згідно з урядовими документами, паливні стрижні були видалені зі станції і вивезені після її виведення з експлуатації в 1997 році. АЕС повністю закрили в 2005 році. Причина спалаху поки не називається.

Голландський експерт Ян Хаверкамп з Університету Масарика в Брно, Чехія, каже, що пожежа маэ бути дуже великою, аби виникла реальна загроза ядерної небезпеки. За його словами, дах "Додеварду"зроблений з бітуму.

"Якщо він займається, це не повинно бути проблемою для його ліквідації. Радіація може потрапити в атмосферу під час дуже сильного жару. Але це відбувається тільки тоді, коли метал плавиться при температурі від 1300 до 1800 градусів", - зазначив учений.

Нагадаємо, кілька років тому загорілася атомна електростанція у Фінляндії. В результаті інциденту були відключені обидва реактора АЕС в Олкілуото.

Автор: Роман Калиниченко