В Нидерландах задержали российского хакера по запросу США

Министерство юстиции США добивается выдачи 29-летнего Дубникова, обвиняемого в получении более 400 тыс. долларов в криптовалюте в качестве выкупа.

Задержание в Амстердаме россиянина стало одним из крупнейших шагов, предпринятых правоохранительными органами США против так называемой программы-вымогателя Ryuk, которая была вовлечена в волну взломов медицинских организаций США в прошлом году.

Правоохранительные органы США и Европы продолжают кампанию борьбы с восточноевропейскими и российскими бандами вымогателей.

Минюст США отказался комментировать задержание в Нидерландах по запросу американской стороны россиянина Дубникова.

В январе этого года спецслужбы США подтвердили, что к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства причастна Россия. Ее целью, по данным ФБР, АНБ, CISA и офиса директора Нацразведки, было получение разведданных.