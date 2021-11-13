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В Нидерландах задержали российского хакера по запросу США

Автор: Артур Родивилов

Россиянин Денис Дубников был задержан в Нидерландах по запросу ФБР США. Его обвиняют в отмывании денег, получаемых путем вымогательства в результате хакерской деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Министерство юстиции США добивается выдачи 29-летнего Дубникова, обвиняемого в получении более 400 тыс. долларов в криптовалюте в качестве выкупа.

Задержание в Амстердаме россиянина стало одним из крупнейших шагов, предпринятых правоохранительными органами США против так называемой программы-вымогателя Ryuk, которая была вовлечена в волну взломов медицинских организаций США в прошлом году.

Правоохранительные органы США и Европы продолжают кампанию борьбы с восточноевропейскими и российскими бандами вымогателей.

Минюст США отказался комментировать задержание в Нидерландах по запросу американской стороны россиянина Дубникова.

В январе этого года спецслужбы США подтвердили, что к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства причастна Россия. Ее целью, по данным ФБР, АНБ, CISA и офиса директора Нацразведки, было получение разведданных.

В этом году хакеры атаковали множество американских компаний. Одна из них – на оператора трубопровода Colonial Pipeline привела к временной нехватке топлива на Восточном побережье США.

Хакеры также атаковали сельскохозяйственную компанию из Айовы, что вызвало опасения по поводу перебоев в уборке урожая зерновых на Среднем Западе.

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