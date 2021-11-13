У Нідерландах затримали російського хакера за запитом США

Міністерство юстиції США домагається видачі 29-річного Дубнікова, обвинуваченого в отриманні понад 400 тис.доларів в криптовалюті як викуп.

Затримання в Амстердамі росіянина стало одним з найбільших кроків, зроблених правоохоронними органами США проти так званої програми-вимагача Ryuk, яка була залучена у хвилю зломів медичних організацій США торік.

Правоохоронні органи США і Європи продовжують кампанію боротьби зі східноєвропейськими і російськими бандами вимагачів.

Мін'юст США відмовився коментувати затримання в Нідерландах за запитом американської сторони росіянина Дубнікова.

У січні цього року спецслужби США підтвердили, що до масової хакерської атаки на американські федеральні відомства причетна Росія. Її метою, за даними ФБР, АНБ, CISA і офісу директора Нацрозвідки, було отримання розвідданих.