В Нидерландах возобновились слушания по делу MH17

В Окружном суде Гааги 23 марта возобновились слушания по делу о катастрофе MH17 на Донбассе в июле 2014 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию судебного заседания.

Отметим, слушания продолжились в закрытом режиме без родственников, журналистов и других заинтересованных сторон. Решение принято из-за ситуации с распространением коронавируса в Нидерландах. В то же время за процессом можно следить в онлайн-режиме.

Напомним, ранее предполагалось, что суд по делу MH17 в Гааге могут перенести из-за коронавируса.

Судебный процесс по этой авиакатастрофе начался 9 марта. Обвинение представило свою версию, согласно которой пусковая установка ЗРК "Бук", сбившая малазийский Boeing, была доставлена на Донбасс из России. Судья заявил, что попытается отследить всю цепочку вплоть до российского командования, а ранее заявленных четырех обвиняемых будут судить отдельно в рамках этого уголовного процесса.

На суде, в частности, были представлены новые свидетели, которые ранее не были объявлены следствием. В то числе речь идет о свидетеле под кодовым обозначением М58, который является бывшим боевиком "ДНР". По его свидетельствам, экипаж "Бука" говорил с "российским акцентом", а рядом с ракетной установкой находились сотрудники ФСБ.