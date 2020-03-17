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Суд по MH17 продолжится 23 марта в закрытом режиме

Новости » Коронавирус     17.03.2020 - 13:08
Суд по MH17 продолжится 23 марта в закрытом режиме
Иллюстративное фото (flickr.com/jeroenakkermans)

Пресс-центр в при судебном комплексе Схипхол закрывают из-за коронавируса

Из-за пандемии коронавируса в Нидерландах суд по делу о катастрофе MH17 на Донбассе продолжится 23 марта в закрытом режиме. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Окружного суда Гааги.

Сообщается, что судебные слушания продолжатся, как и планировалось, 23 марта в 10:00 по местному времени.

"Заинтересованные стороны и журналисты могут следить за заседание в прямом эфире", - отметил представитель суда.

Ожидается, что на этом заседании суд примет решения по предыдущим запросам, затем слушания будут приостановлены до 8 июня 2020 года. Пресс-центр при судебном комплексе Схипхол будет закрыт из-за ситуации с развитием коронавируса в Нидерландах.

Напомним, ранее не исключался вариант с переносом судебных слушаний в Гааге из-за коронавируса.

На прошлой неделе в Гааге начался судебный процесс по авиакатастрофе малазийского лайнера на Донбассе, которая замыкает топ-10 по количеству жертв в истории. На суде, в частности, были представлены новые свидетели, которые ранее не были объявлены следствием.

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