У Нідерландах вибори: хто може замінити Рютте

Виборчі дільниці відкрилися у Нідерландах з 7:30 ранку за місцевим часом і працюватимуть до 21:00. Тоді державне ЗМІ NOS публікує перший екзитпол.

Ці вибори важливі тим, що Нідерланди вперше з 2010 року очолить новий прем'єр-міністр. Цю посаду обіймав Марк Рютте.

Хто лідирує

За останніми соцопитуваннями, лідерство розділилося між праволіберальною Народною партією за свободу і демократію (VVD), яку багато років очолював Рютте, та коаліцією "Ліво-зелених" і лейбористів (GroenLinks-PvdA) на чолі з колишнім віце-президентом Єврокомісії Франсом Тіммермансом. Також серед лідерів ультраправа "Партія свободи" (PVV) Герта Вілдерса.

Варто зазначити, що остаточного та очевидного лідера виборчих перегонів немає. ЗМІ наголошують, що сім з десять нідерландців досі не визначалися, за кого голосувати.

Це означає, що, ймовірно, у Нідерландах триватимуть переговори про створення коаліцій.

Рютте може очолити НАТО

Нагадаємо, що генсек НАТО Єнс Столтенберг збирається йти з посади. Наприкінці жовтня прем'єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що був би зацікавлений у тому, щоб змінити Столтенберга на посаді генсека НАТО.

Також прем'єрка Естонії Кая Каллас та міністр закордонних справ Латвії Крішьяніс Каріньш заявили, що зацікавлена у посаді генерального секретаря НАТО,

За даними Bloomberg, Рютте є явним лідером серед претендентів на пост генерального секретаря альянсу.