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В Нидерландах из удостоверений личности уберут пол

Новости » В мире     05.07.2020 - 05:43
В Нидерландах из удостоверений личности уберут пол
Фото: флаг Нидерландов (pxhere.com)

В заграничных паспортах категория пола останется в связи с предписаниями ЕС

Удостоверения личности граждан Нидерландов в будущем не будут содержать обозначения пола. Этот параметр планируется исключить издокументов в 2024-2025 годах.

Об этом говорится в письме министра образования, культуры и науки Нидерландов Ингрид ван Энгелсховен, сообщает DW.

Тем самым правительство хочет "там, где это возможно, отказаться от необязательной регистрации пола".

Как объяснила министр, вместо этого граждане должны "создать свою собственную идентичность и жить в полной свободе и безопасности".

Одновременно ван Энгелсховен подчеркнула, что Нидерланды не станут первой страной в мире, которая введет гендерно-нейтральные удостоверения личности: пол в таких документах не указывается и в ФРГ. При этом в заграничных паспортах категория пола останется в связи с предписаниями ЕС.

Напомним, первый шаг к признанию третьего пола Нидерланды сделали в 2018 году, когда интерсексуалы получили право не указывать себя как мужчину или женщину в своем свидетельстве о рождении.

Также РБК-Украина писало, что Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, которій позволит украинцам менять отчество.

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Автор: Надежда Собенко

Теги Новости Украины Нидерландыудострверение
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