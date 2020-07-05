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В Нідерландах з посвідченнь особи приберуть стать

Новини » В світі     05.07.2020 - 05:43
В Нідерландах з посвідченнь особи приберуть стать
Фото: прапор Нідерландів (pxhere.com)

У закордонних паспортах категорія статі залишиться у зв'язку з приписами ЄС

Посвідчення особи громадян Нідерландів в майбутньому не будуть містити позначення статі. Цей параметр планується виключити издокументов в 2024-2025 роках.

Про це йдеться в листі міністра освіти, культури і науки Нідерландів Інгрід ван Энгелсховен, повідомляє DW.

Тим самим уряд хоче "там, де це можливо, відмовитися від необов'язкової реєстрації статі".

Як пояснила міністр, замість цього громадяни повинні "створити свою власну ідентичність і жити в повній свободі і безпеці".

Одночасно ван Энгелсховен підкреслила, що Нідерланди не стануть першою країною в світі, яка введе гендерно-нейтральні посвідчення особи: стать в таких документах не вказується і в ФРН. При цьому в закордонних паспортах категорія статі залишиться у зв'язку з приписами ЄС.

Нагадаємо, перший крок до визнання третьої статі Нідерланди зробили в 2018 році, коли інтерсексуалів отримали право не вказувати себе як чоловіка або жінку в своєму свідоцтві про народження.

Також РБК-Україна писало, що Верховна рада прийняла в першому читанні законопроект, которій дозволить українцям міняти по батькові.

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Автор: Надія Собенко

Теги Новини України Нідерландиудострверение
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