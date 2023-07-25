У Нідерландах суддя пішла у відставку після спроби вплинути на процес у справі MH17

Як повідомляється, жінка працювала у суді в Гаазі. Через догану, оголошену за поширення теорії змови, їй більше не дозволили вести кримінальні справи.

Її брат написав книгу під псевдонімом, у якій стверджує, що рейс MH17 не був збитий російською ракетою у 2014 році, як постановила Нідерландська рада з безпеки та прокуратура.

Автор книги вважає, що збитий літак - справа рук спецслужб. Своєю книгою він хотів вплинути, щоб до справи було залучено інших прокурорів, які зосередяться на інших підозрюваних.

Суддя роздавала книгу свого брата суддям і прокурорам у справі MH17. Вона назвала висновки розслідування щодо MH17 "навмисним і прозорим приховуванням" і заявляла про "маніпуляцію та брехню".

Верховний суд постановив, що суддя є вільною у висловленні своєї думки, але тоді необхідно враховувати "вплив цих висловлювань", особливо якщо це ставить під сумнів судову владу.

Зазначається, що це рідкісний випадок, коли суддя отримує дисциплінарне стягнення.

Справа МН17

Нагадаємо, 17 липня 2014 року в небі над Донбасом було збито пасажирський лайнер рейсу MH17, який прямував з Амстердама до Куала-Лумпура. Унаслідок катастрофи загинули 298 осіб.

За даними слідства, літак збила ракета, запущена із ЗРК "Бук", який належав 53-й зенітно-ракетній бригаді РФ. Росіяни переправили ЗРК в Україну, де сепаратисти й бойовики так званої "ДНР" використовували його в боях проти ЗСУ.

У листопаді 2022 року суд Гааги ухвалив вирок у справі про катастрофу рейсу MH17, згідно з яким Гіркіна, Дубинського та Харченка було засуджено до довічного ув'язнення.