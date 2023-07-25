В Нидерландах судья ушла в отставку после попытки повлиять на процесс по делу MH17

Как сообщается, женщина работала в суде в Гааге. Из-за выговора, объявленного за распространение теории заговора, ей больше не разрешили вести уголовные дела.

Ее брат написал книгу под псевдонимом, в которой утверждает, что рейс MH17 не был сбит российской ракетой в 2014 году, как постановил Нидерландский совет по безопасности и прокуратура.

Автор книги считает, что сбитый самолет - дело рук спецслужб. Своей книгой он хотел повлиять, чтобы к делу были привлечены другие прокуроры, которые сосредоточятся на других подозреваемых.

Судья раздавала книгу своего брата судьям и прокурорам по делу MH17. Она назвала выводы расследования по MH17 "преднамеренным и прозрачным сокрытием" и заявляла о "манипуляции и лжи".

Верховный суд постановил, что судья свободен в выражении своего мнения, но тогда необходимо учитывать "влияние этих высказываний", особенно если это ставит под сомнение судебную власть.

Отмечается, что это редкий случай, когда судья получает дисциплинарное взыскание.

Дело МН17

Напомним, 17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский лайнер рейса MH17, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате катастрофы погибли 298 человек.

По данным следствия, самолет сбила ракета, запущенная из принадлежащего 53-й зенитно-ракетной бригаде РФ ЗРК "Бук". Россияне переправили ЗРК в Украину, где сепаратисты и боевики так называемой ДНР использовали его в боях против ВСУ.

В ноябре 2022 года суд Гааги вынес приговор по делу о крушении рейса MH17, согласно которому Гиркин, Дубинский и Харченко был приговорен к пожизненному заключению.