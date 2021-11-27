В Нидерландах среди прибывших из ЮАР пассажиров обнаружили около сотни заболевших COVID-19

Среди 600 пассажиров, прибывших в Нидерланды двумя рейсами из Южной Африки, около 85 оказались больны коронавирусом. Пассажиры прибыли двумя рейсами KLM из Кейптауна и Йоханнесбурга.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Пока известно 110 результатов. Из них 15 результатов положительные, а 95 - отрицательные. Исходя из этих результатов, мы ожидаем, что коэффициент обнаружения будет составлять 13,6%. Это значит, что мы учитываем в общей сложности около 85 положительных результатов", - говорится в сообщении.

Путешественники с положительным результатом теста будут помещены в изоляцию в отеле в Схипхоле или рядом с ним.

Отмечается, что органы здравоохранения проводят дальнейшее тестирование, чтобы определить, инфицированы ли люди новым штаммом "омикрон", обнаруженным в ЮАР.