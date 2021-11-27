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В Нидерландах среди прибывших из ЮАР пассажиров обнаружили около сотни заболевших COVID-19

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Нидерланды, Суббота 27 ноября 2021 05:27
В Нидерландах среди прибывших из ЮАР пассажиров обнаружили около сотни заболевших COVID-19 Фото: в Нидерландах среди прибывших из ЮАР пассажиров обнаружили около сотни заболевших COVID-19 (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Среди 600 пассажиров, прибывших в Нидерланды двумя рейсами из Южной Африки, около 85 оказались больны коронавирусом. Пассажиры прибыли двумя рейсами KLM из Кейптауна и Йоханнесбурга.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Пока известно 110 результатов. Из них 15 результатов положительные, а 95 - отрицательные. Исходя из этих результатов, мы ожидаем, что коэффициент обнаружения будет составлять 13,6%. Это значит, что мы учитываем в общей сложности около 85 положительных результатов", - говорится в сообщении.

Путешественники с положительным результатом теста будут помещены в изоляцию в отеле в Схипхоле или рядом с ним.

Отмечается, что органы здравоохранения проводят дальнейшее тестирование, чтобы определить, инфицированы ли люди новым штаммом "омикрон", обнаруженным в ЮАР.

Ранее мы писали, что Нидерланды ужесточили локдаун из-за большого количества заболеваний COVID-19.

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