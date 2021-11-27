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У Нідерландах серед прибулих з ПАР пасажирів виявили близько сотні хворих на COVID-19

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Нідерланди, Субота 27 листопада 2021 05:27
У Нідерландах серед прибулих з ПАР пасажирів виявили близько сотні хворих на COVID-19 Фото: у Нідерландах серед прибулих з ПАР пасажирів виявили близько сотні хворих COVID-19 (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Серед 600 пасажирів, які прибули до Нідерландів двома рейсами з Південної Африки, близько 85 виявилися хворі коронавірусом. Пасажири прибули двома рейсами KLM з Кейптауна і Йоганнесбурга.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Поки відомо 110 результатів. З них 15 результатів позитивні, а 95 - негативні. Виходячи з цих результатів, ми очікуємо, що коефіцієнт виявлення становитиме 13,6%. Це означає, що ми враховуємо в цілому близько 85 позитивних результатів", - йдеться в повідомленні.

Мандрівники з позитивним результатом тесту будуть поміщені в ізоляцію в готелі в Схіпхолі або поруч з ним.

Відзначається, що органи охорони здоров'я проводять подальше тестування, щоб визначити, чи інфіковані люди новим штамом "омікрон", виявленим в ПАР.

Раніше ми писали, що Нідерланди посилили локдаун через велику кількість захворювань COVID-19.

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