У Нідерландах серед прибулих з ПАР пасажирів виявили близько сотні хворих на COVID-19

Серед 600 пасажирів, які прибули до Нідерландів двома рейсами з Південної Африки, близько 85 виявилися хворі коронавірусом. Пасажири прибули двома рейсами KLM з Кейптауна і Йоганнесбурга.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Поки відомо 110 результатів. З них 15 результатів позитивні, а 95 - негативні. Виходячи з цих результатів, ми очікуємо, що коефіцієнт виявлення становитиме 13,6%. Це означає, що ми враховуємо в цілому близько 85 позитивних результатів", - йдеться в повідомленні.

Мандрівники з позитивним результатом тесту будуть поміщені в ізоляцію в готелі в Схіпхолі або поруч з ним.

Відзначається, що органи охорони здоров'я проводять подальше тестування, щоб визначити, чи інфіковані люди новим штамом "омікрон", виявленим в ПАР.