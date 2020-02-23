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В Нидерландах из-за шторма отменяют традиционные карнавалы

Новости » В мире     23.02.2020 - 06:59
В Нидерландах из-за шторма отменяют традиционные карнавалы
Иллюстративное фото (twitter.com/CarolineJamesPh)

Идея карнавала заключается в том, чтобы хорошо поесть перед началом Великого поста

В Нидерландах из-за сильного ветера и дождя отменяют традиционные карнавалы, которые в эти дни должны состояться по всей стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

В частности, гуляния отменены в Эйндховене, Валкенсваарде, Верте.

Традиция проведения в феврале карнавалов в Нидерландах достигает еще тех времен, когда страна была разделена на протестантов и католиков. Последние жили на юге страны, и именно они первыми начали устраивать гуляния.

Идея карнавала заключается в том, чтобы зарядиться и поделиться с окружающими положительными эмоциями и хорошо поесть перед началом Великого поста.

Напомним, в результате мощного урагана "Деннис", который обрушился на Великобританию, погибли по меньшей мере четыре человека.

Также, в Великобритании в результате урагана "Деннис" двое людей утонули. В связи с непогодой были отменены сотни рейсов, а движение поездов нарушено из-за наводнения.

РБК-Украина писало, что 16 февраля шторм "Деннис" добрался до Нидерландов. Из-за сильного ветера туристов и жителей Нидерландов призывают быть осторожными на дорогах и следить за своими авиарейсами, которые могут быть отменены.

Кроме того, 9 февраля Британию охватил мощный шторм "Киара", который повлек сотни наводнений и разрушения по всей стране. Порывы ветра достигали 93 миль в час. Самый сильный ветер наблюдался в Уэльсе.

В Британии объявлено об угрозе новых серьезных наводнений Опубликованы данные разведки Нидерландов по делу МН17
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