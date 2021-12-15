Фото: в Нидерландах сформируют правительственную коалицию - через 271 дней после выборов (Getty Images)

Через 271 день после парламентских выборов в Нидерландах четырем партиям наконец-то удалось заключить соглашение о формировании правительственной коалиции. Нынешнюю коалицию сформировали те же партии, что и четыре года назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.