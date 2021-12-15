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У Нідерландах сформують урядову коаліцію

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Нідерланди, Середа 15 грудня 2021 06:33
У Нідерландах сформують урядову коаліцію Фото: у Нідерландах сформують урядову коаліцію - через 271 днів після виборів (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Через 271 день після парламентських виборів у Нідерландах чотирьом партіям нарешті вдалося укласти угоду про формування урядової коаліції. Нинішню коаліцію сформували ті ж партії, що і чотири роки тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

До складу нової коаліції увійшли очолювана прем'єр-міністром Марком Рютте "Народна партія За свободу і демократію" (VVD), партія D66 ("Прогресивні демократи"), "Християнський союз" (CU), "Християнсько-демократичний заклик" (CDA).

Деталі угоди не розголошуються, але результатом задоволені всі учасники коаліції.

Це був найтриваліший в новітній історії Нідерландів процес формування коаліції. Він зайняв 271 день після проведення парламентських виборів. При формуванні попереднього уряду в 2017 році про коаліцію домовлялися 225 днів.

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