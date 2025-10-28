У Нідерландах розраховують на "різдвяний подарунок" для України: про що йдеться
Євросоюз може надати Україні "різдвяний подарунок", якщо погодитися на "репараційний кредит" за рахунок заморожених російських активів.
Як передає РБК-Україна, про це на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віл.
Він зазначив, що Нідерланди підтримують ідею використовувати заморожені активи для надання Україні кредиту. Такі гроші вкрай необхідні для полегшення навантаження на український бюджет, і "репараційний кредит" ідеально підходить для такої мети. Зараз Євросоюзу необхідно розглянути юридичні та фінансові питання.
Ван Віл звернув увагу, що Бельгія, на рахунках якої перебуває найбільша частина заморожених активів РФ, хоче отримати гарантії, що Захід діятиме колективно. Для цього необхідно заручитися підтримкою не тільки Європи, а й "Великої сімки".
"Але, враховуючи все, що ще потрібно опрацювати, я сподіваюся, що ми зможемо досягти угоди з цього питання. Чи буде це до Різдва - я люблю різдвяні подарунки, тому сподіваюся, що так", - додав він.
"Репараційний кредит" для України
Нагадаємо, в Євросоюзі продовжують обговорювати методи використання заморожених російських активів для допомоги Україні. Зокрема, ЄС розглядає так званий "репараційний кредит".
Прем'єр Данії Метте Фредеріксен підкреслювала, що рішення щодо "репараційного кредиту" має бути ухвалено до Різдва.
В інтерв'ю РБК-Україна голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа розповіла, що план Єврокомісії передбачає фактичну передачу російських активів Україні.
Поки що не всі європейські країни згодні з такою ініціативою. Зокрема, її блокує Бельгія. За інформацією Politico, на цьому тлі в ЄС почали шукати "план Б".