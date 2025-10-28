ua en ru
Вт, 28 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

У Нідерландах розраховують на "різдвяний подарунок" для України: про що йдеться

Київ, Вівторок 28 жовтня 2025 18:25
UA EN RU
У Нідерландах розраховують на "різдвяний подарунок" для України: про що йдеться Фото: президент України Володимир Зеленський та голова МЗС Нідерландів Девід ван Віл (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Євросоюз може надати Україні "різдвяний подарунок", якщо погодитися на "репараційний кредит" за рахунок заморожених російських активів.

Як передає РБК-Україна, про це на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віл.

Він зазначив, що Нідерланди підтримують ідею використовувати заморожені активи для надання Україні кредиту. Такі гроші вкрай необхідні для полегшення навантаження на український бюджет, і "репараційний кредит" ідеально підходить для такої мети. Зараз Євросоюзу необхідно розглянути юридичні та фінансові питання.

Ван Віл звернув увагу, що Бельгія, на рахунках якої перебуває найбільша частина заморожених активів РФ, хоче отримати гарантії, що Захід діятиме колективно. Для цього необхідно заручитися підтримкою не тільки Європи, а й "Великої сімки".

"Але, враховуючи все, що ще потрібно опрацювати, я сподіваюся, що ми зможемо досягти угоди з цього питання. Чи буде це до Різдва - я люблю різдвяні подарунки, тому сподіваюся, що так", - додав він.

"Репараційний кредит" для України

Нагадаємо, в Євросоюзі продовжують обговорювати методи використання заморожених російських активів для допомоги Україні. Зокрема, ЄС розглядає так званий "репараційний кредит".

Прем'єр Данії Метте Фредеріксен підкреслювала, що рішення щодо "репараційного кредиту" має бути ухвалено до Різдва.

В інтерв'ю РБК-Україна голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа розповіла, що план Єврокомісії передбачає фактичну передачу російських активів Україні.

Поки що не всі європейські країни згодні з такою ініціативою. Зокрема, її блокує Бельгія. За інформацією Politico, на цьому тлі в ЄС почали шукати "план Б".

Читайте РБК-Україна в Google News
Допомога Україні Війна в Україні
Новини
Опалювальний сезон в Україні: 13 областей уже підключають тепло до будинків
Опалювальний сезон в Україні: 13 областей уже підключають тепло до будинків
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію