UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

У Нідерландах розпався уряд Схофа: що буде далі

Фото: Дік Схоф, прем'єр Нідерландів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Нідерландах уряд прем'єра Діка Схофа йде у відставку. Причиною став вихід із правлячої коаліції ультраправої "Партії свободи".

Як передає РБК-Україна, заяву Схофа наводить NOS.

Схоф оголосив про розпад уряду після майже двогодинного засідання Кабміну. Усі міністри "Партії свободи" подали у відставку.

За словами глави нідерландського уряду, він виконуватиме обов'язки до формування нового уряду. Прем'єр планує працювати над розв'язанням серйозних проблем, таких як міжнародна безпека, торговельна війна зі США і внутрішні проблеми в Нідерландах.

"Я буду невпинно продовжувати свою роботу", - зазначив Схоф.

Також він назвав вихід "Партії свободи" з коаліції "безвідповідальним і непотрібним".

Очікується, що прем'єр відвідає палац Huis ten Bosch у Гаазі, щоб подати королю Нідерландів прохання про відставку свого кабінету. Після цього уряд працюватиме в статусі виконувача обов'язків.

Також, як уточнює NOS, відставка уряду означає, що в Нідерландах проведуть дострокові парламентські вибори.

Варто зауважити, що кабінет Схофа розпочав роботу 2 липня минулого року і, таким чином, протримався менше року.

Політична криза в Нідерландах

Нагадаємо, лідер ультраправої "Партії свободи" Нідерландів Герт Вілдерс сьогодні, 3 червня, оголосив про вихід своєї політичної сили з правлячої коаліції.

За його словами, причиною стало його невдоволення міграційною політикою уряду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News