В Нидерландах распалось правительство Схофа: что будет дальше

Схоф объявил о распаде правительства после почти двухчасового заседания Кабмина. Все министры "Партии свободы" подали в отставку.

По словам главы нидерландского правительства, он будет исполнять обязанности до формирования нового правительства. Премьер планирует работать над решением серьезных проблем, таких как международная безопасность, торговая война с США и внутренние проблемы в Нидерландах.

"Я буду неустанно продолжать свою работу", - отметил Схоф.

Также он назвал выход "Партии свободы" из коалиции "безответственным и ненужным".

Ожидается, что премьер посетит дворец Huis ten Bosch в Гааге, чтобы подать королю Нидерландов прошение об отставке своего кабинета. После этого правительство будет работать в статусе исполняющего обязанности.

Также, как уточняет NOS, отставка правительства означает, что в Нидерландах проведут досрочные парламентские выборы.

Стоит заметить, что кабинет Схофа начал работу 2 июля прошлого года и, таким образом, продержался менее года.