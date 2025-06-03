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В Нидерландах распалось правительство Схофа: что будет дальше

Фото: Дик Схоф, премьер Нидерландов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Нидерландах правительство премьера Дика Схофа уходит в отставку. Причиной стал выход из правящей коалиции ультраправой "Партии свободы".

Как передает РБК-Украина, заявление Схофа приводит NOS.

Схоф объявил о распаде правительства после почти двухчасового заседания Кабмина. Все министры "Партии свободы" подали в отставку. 

По словам главы нидерландского правительства, он будет исполнять обязанности до формирования нового правительства. Премьер планирует работать над решением серьезных проблем, таких как международная безопасность, торговая война с США и внутренние проблемы в Нидерландах. 

"Я буду неустанно продолжать свою работу", - отметил Схоф. 

Также он назвал выход "Партии свободы" из коалиции "безответственным и ненужным".

Ожидается, что премьер посетит дворец Huis ten Bosch в Гааге, чтобы подать королю Нидерландов прошение об отставке своего кабинета. После этого правительство будет работать в статусе исполняющего обязанности. 

Также, как уточняет NOS, отставка правительства означает, что в Нидерландах проведут досрочные парламентские выборы.

Стоит заметить, что кабинет Схофа начал работу 2 июля прошлого года и, таким образом, продержался менее года. 

Политический кризис в Нидерландах

Напомним, лидер ультраправой "Партии свободы" Нидерландов Герт Вилдерс сегодня, 3 июня, объявил о выходе своей политической силы из правящей коалиции.

По его словам, причиной стало его недовольство миграционной политикой правительства.

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