ЄС готує 12-й пакет санкцій проти РФ, розглядається заборона на алмази, - Єврокомісія

Європейський союз працює над 12-м пакетом санкцій проти Росії, розглядається пропозиція про заборону алмазів.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка .

"Фон дер Ляєн заявила, що готується 12-й пакет санкцій проти Росії", - йдеться у повідомленні.

Вона згадала російські діаманти як частину цієї пропозиції.

Санкції проти Росії

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС запровадив 11 пакетів санкцій. Вони включають заборону на імпорт російської нафти, відключення низки банків РФ від системи SWIFT, а також велику кількість експортних обмежень.

Влітку Зеленський закликав ЄС розпочати роботу над 12-м пакетом санкцій проти Росії. Київ продовжує наполягати на санкціях проти "Росатому".

Нещодавно повідомлялось, що країни "Великої сімки" планують анонсувати заборону імпорту російських алмазів вже до кінця жовтня.