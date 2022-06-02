UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Нидерландах растет популярность топливного туризма

Заправка автомобиля газом (Фото: unian.net)
Автор: Константин Широкун

Нидерландцы начали массово заправлять свои автомобили в Германии из-за снижения цены на горючее. На немецких автозаправочных станциях образовались большие очереди, на ряде АЗС они растянулась на 150-200 метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NОS.

Цены на топливо за последние дни в Германии были снижены. Это связано со снижением на три месяца акцизов на автомобильное топливо. После отмены налога цена литра бензина снизилась на 30 евроцентов, а дизельного топлива — на 15 евроцентов. Разница в цене между нидерландскими и немецкими АЗС - около 40 евроцентов.

Напомним, в апреле Нидерланды запретили своим компаниям оплачивать поставки российского газа в рублях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НидерландыбензинГерманияЦены на бензин